К выходным в Крым вернется долгожданное тепло

Крымские синоптики пообещали жителям и гостям полуострова, что в предстоящие выходные в регион вернется жаркая погода, а дожди покинут Крым.

"Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, температура воздуха ночью 13-18 градусов. Жители и гости Крыма смогут насладиться долгожданной по-настоящему летней погодой", – рассказали в Крымском гидрометцентре, передает "АиФ-Крым".

Правда, ясная погода в регионе установится ненадолго, и в начале следующей недели, 14 июня, она вновь испортится: холодный атмосферный фронд принесет дожди с грозами и понижение температуры воздуха на 3-5 градусов.

Такой неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели, – уточнили в гидрометцентре.