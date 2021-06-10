Токаев: Казахстан готов наладить экспорт вакцины от коронавируса QazVac

Казахстан – одна из немногих стран, которая благодаря своему научному потенциалу смогла создать и выпустить собственную вакцину от коронавируса QazVac, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на совете иностранных инвесторов.

По его словам, ВОЗ рассмотрит вопрос о включении QazVac в список медикаментов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях.

"Хочу отметить, что мы готовы наращивать производство вакцины и наладить ее экспорт за рубеж", - приводит слова президента Sputnik Казахстан.