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По грозненскому морю можно прокатиться на водном трамвае

По грозненскому морю можно прокатиться на водном трамвае

На Грозненском море (Чеченское водохранилище в Грозном) отдыхающие смогут кататься на водном трамвае, сообщил министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев.

"Хорошая новость для всех! Совсем скоро на Грозненском море появится новая услуга: водный трамвайчик! Такая услуга появилась в нашей республике впервые!", - написал он в Instagram.

Глава ведомства отметил, что этот вид транспорта заработает в ближайшие дни, сначала в рейсы будут выходить два судна.

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Вестник Кавказа

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