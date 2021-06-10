По грозненскому морю можно прокатиться на водном трамвае

На Грозненском море (Чеченское водохранилище в Грозном) отдыхающие смогут кататься на водном трамвае, сообщил министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев.

"Хорошая новость для всех! Совсем скоро на Грозненском море появится новая услуга: водный трамвайчик! Такая услуга появилась в нашей республике впервые!", - написал он в Instagram.

Глава ведомства отметил, что этот вид транспорта заработает в ближайшие дни, сначала в рейсы будут выходить два судна.