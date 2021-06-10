"Нововведения" донских медиков вылились в вызов наряда Росгвардии - СМИ

Коронавирусное "нововведение" для пациентов поликлиники №1 ростовского Донецка, внедренное ее руководством, закончилось вызовом росгвардейцев, чтобы разогнать толпу недовольных пациентов у входа в медучреждение, - сообщает местное издание "Новость".

Из-за пандемии коронавируса, чтобы попасть на прием к врачу, люди вынуждены стоять в очереди на улице. Внутрь запускают от двух до четырех человек. Из-за этого у входа в медучреждение скопилась большая очередь недовольных, которую и пришлось усмирять военным. Прибытие росгвардейцев тоже возмутило пациентов.

"Как вы считаете, это нормально? Людей не пускают на сдачу анализов, не пускают даже тех, кто по записи пришел на прием к врачу! Приехала полиция, нас будут бить палками?" – звучали реплики людей, передает "АиФ-Ростов".

Как прокомментировала главврач поликлиники Наталья Сосна, столпившиеся люди угрожали сотрудникам медучреждения физической расправой. Что касается очереди на улице, "в связи с ростом заболеваемости коронавирусом мы вынуждены разделять потоки пациентов и требовать от них соблюдения дистанционного и масочного режима, приходить в поликлинику к назначенному времени", – заявила она.