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Армения продает Евросоюзу наименование "коньяк"

Армения продает Евросоюзу наименование &quot;коньяк&quot;

Правительство Армении одобрило соглашение с Евросоюзом о предоставлении республике  трех миллионов евро в рамках программы по отказу от использования географического наименования "коньяк".

В документе отмечено, что в соответствии с данной программой будет разработано новое наименование для армянского коньяка, также будет организована его рекламная кампания.

Уточняется, что соглашение предусматривает постепенный отказ от наименования и одновременную помощь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.

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Вестник Кавказа

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