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ВЦИОМ сообщил о том, как россияне относятся к вакцинации от коронавируса

ВЦИОМ сообщил о том, как россияне относятся к вакцинации от коронавируса

Большинство россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса, 17% респондентов заявили, что уже прошли процедуру иммунизации. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, согласно представленному исследованию, 55% респондентов заявили о готовности привиться. При этом 16% из числа опрошенных ответили, что скорее не стали бы делать прививку, еще 26% выразили уверенность в том, что не стали бы прививаться. Идею массовой вакцинации не поддержало 22% опрошенных.

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Вестник Кавказа

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