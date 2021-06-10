Сергей Меликов: Дагестан может стать туристическим центром Кавказа

Туризм может стать существенным фактором социально-экономического развития Дагестана, а также повышения качества жизни жителей республики, - сообщил врио главы республики Сергей Меликов.

"Сегодня уже начата работа по созданию на основе комплексного подхода пяти туристических кластеров. Развитие данной отрасли, обеспеченное необходимым уровнем объектов туристско-рекреационной сферы, позволит принимать в республике свыше 2 млн туристов", - рассказал Меликов, пояснив, что пока регион не готов к приему большого числа туристов, передает "Интерфакс".

Не хватает современных гостиниц и других средств размещения, санитарно-гигиенических узлов, смотровых и парковочных площадок на основных туристских маршрутах, особенно в горной части республики, - посетовал Меликов, выразив уверенность, что кластерный подход в развитии туризма и помощь федерального центра позволят улучшить эту ситуацию.