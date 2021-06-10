Иран получил очередную партию "Спутника V"

В Тегеран прибыла девятая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", информирует агентство ISNA.

Сообщается, что на территорию республики было доставлено 100 тыс доз российского препарата.

Во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о том, что вскоре система здравоохранения страны получит доступ к двум иранским вакцинам "Пастур" и "Баракят". "После этого программа вакцинации в Иране резко расширится", - приводит его словам ТАСС.

Ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины прибыла в Тегеран 4 февраля, а 9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата.