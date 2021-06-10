Минобороны Азербайджана показало остатки зангиланского села Мамедбейли (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана сегодня на своем официальном сайте опубликовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Мамедбейли в Зангиланском районе страны.

От некогда процветающего села остались одни руины – инфраструктура разрушена полностью, от жилых домов остались лишь фундаменты и лишь некоторые из них стоят со стенами, но без крыш. Разрушена и мечеть, стоявшая в центре села – о ее присутствии можно лишь догадаться по форме купола.

Сквозь разрушенные здания проросли молодые деревья, относительно целой выглядит лишь дорога к селу, вдоль которой тянутся уцелевшие провода.