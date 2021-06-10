В Узбекистане откроют филиал еще одного российского вуза

Филиал Казанского федерального университета откроется в Джизаке, сообщает пресс-служба министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

По данным ведомства, договоренность об открытии учреждения была достигнута в ходе визита делегации из Узбекистана в Татарстан.

"Согласно документу, филиал Казанского федерального университета в Джизаке начнет свою деятельность в 2022/2023 учебном году. Не менее 40% профессорско-преподавательского состава филиала будет обеспечено за счет КФУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация Джизакской области обеспечит жильем преподавателей и студентов филиала.