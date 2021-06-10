Число турмаршрутов в Дагестане возросло до 45

Руководство Дагестана уделяет особое внимание развитию этнокультурного туризма, совершенствованию сети турмаршрутов в нынешнем году, сообщил врио главы региона Сергей Меликов.

"До 45 увеличилось количество турмаршрутов, вошедших в реестр маршрутной сети республики, среди них 17 брендовых. Разработан кольцевой брендовый туристский маршрут "Легенды Дагестана", включающий наиболее достопримечательные места, свыше 100 популярных объектов туристского показа", - приводит слова Меликова "Интерфакс".

Глава республики отметил, что основной маршрут рассчитан на 14 дней.

"Разработаны две лайт-версии "Легенды Южного Дагестана" и "Легенды Северного Дагестана", а также туры выходного дня, экскурсионные программы", - уточнил он.

Меликов подчеркнул, что реализации проектов для создания современной базы туризма и рекреации, способствовали активные меры государственной поддержки.

"Активные меры государственной политики в сфере туризма способствовали ускоренной реализации проектов, призванных сформировать современную базу туризма и рекреации. Наращивается и модернизируется инфраструктура туризма, совершенствуется дорожная сеть", - заявил руководитель.

Глава Дагестана добавил, что за последние годы в регионе введены в эксплуатацию десятки современных гостиниц, туристических баз и гостевых домов.