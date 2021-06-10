Бойца ММА Жамалдаева ждет бой-реванш с Брандао

Чеченский боец смешанного стиля Салман Жамалдаев проведет реванш против бразильца Диего Брандао, бой пройдет на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 127ь28 августа.

Ранее сообщалось, что в ходе турнира АСА 120 26 марта бой Жамалдаев — Брандао был остановлен во втором раунде, так как бразилец был дисквалифицирован за запрещенный удар ногой в голову, когда Жамалдаев находился в положении партера. Победа была присуждена россиянину, напоминает ТАСС.