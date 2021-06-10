На востоке Турции найдены крупные запасы золота

На востоке Турции в провинции Агры турецкие геологи обнаружили месторождение золота, запасы которого в валютном эквиваленте оцениваются в сумму более $1,2 млрд, - заявил сегодня министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

"Мы обнаружили в шахте компании Koza Altin в районе деревни Моллакара запасы золота – 20 т стоимостью в $1,2 млрд, а также серебро – 3,5 т стоимостью в $2,8 млн", - заявил министр на церемонии открытия шахты, транслировавшейся на его странице в Twitter, передает РИА Новости.

За последние 10 лет уровень инвестиций в добычу золота в стране возрос на 25%, а за минувший 2020 год в стране были добыты 42 т золота из 18 шахт.

В нынешнем году Турция намерена добыть 45 т золота, а в ближайшие пять лет нарастить золотодобычу до 100 т, - добавил министр.