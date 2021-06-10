Лихач протаранил маршрутку на Ставрополье, есть пострадавшие

Сегодня днем в Георгиевском округе Ставрополья произошло ДТП с участием общественного транспорта - нарушитель спровоцировал аварию с маршрутным такси, есть пострадавшие, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движение УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, в районе 11:30 в селе Краснокумском водитель "Лады Гранты" при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршрутным такси, перевозившим пассажиров, - передает "АиФ-Ставрополье".

В больницу с переломами конечностей после аварии были доставлены два пассажира маршрутки и сам водитель "Гранты", который, как было установлено позднее, за последние два года 17 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, и чаще всего - за превышение скорости.