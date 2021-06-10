В Каспийске повысят штрафы за нарушение масочного режима

Мэрия Каспийска объявила об усилении масочного режима в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом сообщает "Каспий медиа".

По данным замглавврача Каспийской ЦГБ Муталиба Гамидова, резкий прирост пациентов с COVID-10 наблюдался после праздничных дней в мае.

В настоящее время участковые городского отдела полиции ведут профилактические работы на предмет соблюдения "масочного" режима в транспорте, рынках, общественных территорий и местах религиозного культа. Отмечается, что нарушителям грозят штрафы от 1 до 30 тыс рублей.