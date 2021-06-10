Похититель взорвал банкомат на Кубани

Чтобы добраться до наличных денег, неизвестный сегодня взорвал банкомат в станице Анастасиевской Славянского района Кубани, - сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ.

Злоумышленник разбил входную дверь и проник в фойе, где при помощи газовоздушной смеси взломал банкомат похитив из него деньги. По факту хищения возбуждено уголовное дело, устанавливается сумма ущерба, - передает "АиФ-Юг".

Весь личный состав ОМВД России по Славянскому району поднят по тревоге, ведутся поиски злоумышленника, - добавили в МВД региона.