Ушла из жизни депутат Госдумы Лариса Шойгу

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу скончалась на 69-м году жизни, сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов.

Также он выразил глубочайшие ее соболезнования родным и близким. "Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе", - написал он в Facebook.

По его словам, благодаря "профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности".

"Ее уход - большая потеря для всех нас", - заключил парламентарий.