Пашинян обвинил МГ ОБСЕ в поддержке Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Карабаху заняли "проазербайджанскую позицию", - заявил сегодня в ходе предвыборной агитации в армянском Спитаке исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"В 2018 году, после нашего прихода к власти, мы унаследовали переговорный процесс по карабахскому урегулированию в тупиковом состоянии. Проблема в том, что посредники Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) выражали ту же позицию по карабахскому урегулированию, что и Азербайджан. Но важно зафиксировать, что эта позиция сформировалась не в 2018 году, а намного раньше", - сказал Пашинян, посетовав, что еще в январе 2016 года посредники выдвинули Армении условие отказаться от идеи промежуточного статуса Нагорного Карабаха.

"Были формулы "территории в обмен на статус", "территории в обмен на мир", а с 2016 по 2018 гг. была сгенерирована формула "территории в обмен ни на что", и мы унаследовали переговорный процесс именно по ней. Перед нами поставили задачу вернуть территории", - пожаловался Пашинян, обвинив в этом прежние власти Армении, в частности, экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.