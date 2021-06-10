Грузинские парламентарии почтили память Резо Габриадзе минутой молчания

Депутаты грузинского парламента в ходе пленарного заседания почтили память выдающего грузинского режиссера, писателя, сценариста, художника и основателя Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе минутой молчания.

"Сегодня мы провожаем в последний путь большого грузина – Резо Габриадзе. Это человек, который оставил огромный мир не только для Грузии, но и всего мира, которым восхищались поколения и которым будут восхищаться еще много поколений. Я прошу почтить его память минутой молчания", – сказал председатель парламента Каха Кучава, передает Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что Габриадзе будет похоронен в Тбилиси в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда 10 июня.