Вода в Крыму станет дороже

С 1 июля в Крыму вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение, передает пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма".

"Для населения водоснабжение и водоотведение будет стоить 32,69 рублей за кубометр. Абонентам категории "бюджет и прочих" Симферопольского филиала компании водоснабжение и водоотведение обойдется в 41,37 рублей за кубометр", - уточняет сайте предприятия, передает "АиФ-Крым".

Напомним, что с 1 июня 2018 года в Крыму действует предельный льготный тариф на водоснабжение и водоотведение для населения, который составляет 31,55 рубля за кубометр.