Рухани открыл строительство ТЭС "Сирик" с участием России

Реализация проекта по строительству тепловой электростанции "Сирик" в провинции Хормозган на юге Ирана началась сегодня. Об этом объявил президент республики Хасан Рухани.

Стоит отметить, что церемонию транслировало иранское государственное телевидение.

"Начинаем реализацию проекта ТЭС "Сирик", - сказал он.

Ранее министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян объявил о скором начале работ на объекте и отметил, что мощность станции составит 1,4 МВт. "ТЭС обеспечит стабильную работу электросетей на юге и юго-востоке Ирана", - подчеркнул он.

Напомним, 31 октября 2020 года руководитель проекта Бехнам Хаефинежад заявил, что Иран договорился с новым подрядчиком из России о строительстве ТЭС в Хормозгане. По его словам, "в скором времени начнется реализация этого проекта с привлечением российского государственного кредита". Он также добавил, что "размер необходимого для этого проекта кредита составит €1,4 млрд".