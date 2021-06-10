Дагестан приумножит производство товарной форели

Дагестанские аграрии планируют к концу года увеличить выпуск товарной форели на 10%, сообщила глава пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии Дагестана Разибике Гаджиева.

По ее словам, всего в республике намерены вырастить около 550 т форели. "За 2020 год в республике выращено более 500 т товарной форели, в 2021 году планируемый объем выращенной товарной форели составит около 550 т", - сказала она, отметив, что в настоящее время в регионе активно развивается товарное форелеводство.

Также она отметила, что благодаря активному развитию в регионе туризма, создаются форелевые хозяйства преимущественно рыбоводно-рекреационного типа с платной рыбалкой и развлекательными объектами.