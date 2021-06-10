Турция готова принять инспекцию из России по возобновлению авиасообщения

Переговоры между Турцией и Россией о полном возобновлении авиасообщения идут в позитивном ключе, - заявил сегодня министр культуры и туризма страны Нури Эрсой.

"В России запросили у нас программу визита в Турцию и ждут даты. Представители РФ изучат ситуацию с пандемией коронавируса здесь, на месте", - цитирует министра агентство Demiroren, передает ТАСС.

Россия также "направила Турции список вопросов на двух страницах, на которые был дал обстоятельный ответ". Вопросы в том числе касались противоэпидемических мер, принимаемых республикой, - добавил турецкий министр, отметив, что российская делегация предоставит результаты руководству страны после визита в Турцию и изучения обстановки, после этого будет обсуждаться возможность восстановления авиасообщения.