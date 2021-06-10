"Нива" сбила юного скутериста в Павлодарской области

В селе Павлодарской области машина "Нива" врезалась в ребенка на скутере. Пострадавший находится в больнице, информирует пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. Сообщается, что накануне во второй половине дня в селе Железинка на пересечении улиц Садовая и Бабина водитель автомашины ВАЗ-21214, не уступив дорогу и сбил несовершеннолетнего скутериста.

Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести, передает Sputnik Казахстан.