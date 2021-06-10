Главная » Новости

"Нива" сбила юного скутериста в Павлодарской области

&quot;Нива&quot; сбила юного скутериста в Павлодарской области

В селе Павлодарской области машина "Нива" врезалась в ребенка на скутере. Пострадавший находится в больнице, информирует пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.  Сообщается, что накануне во второй половине дня в селе Железинка на пересечении улиц Садовая и Бабина водитель автомашины ВАЗ-21214, не уступив дорогу и сбил несовершеннолетнего скутериста.

Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести, передает Sputnik Казахстан.

820 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!