На Дону будут перерабатывать добываемый уголь

Донские власти взяли курс на "зеленую энергетику", замещая уголь более экологически чистым топливом, а добываемому в регионе углю найдут другое применение, - рассказал заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко.

В минувшем 2020 году шахты региона добыли более 5,5 млн т угля, а всего на Дону сосредоточено 24,3 млрд т угольных запасов, из которых разведано лишь 6,5 млрд. Однако климатическая повестка диктует необходимость искать технологии, чтобы стимулировать сжигание угля с наименьшими выбросами, и область ищет новые сферы применения "черного золота".

"Назрела необходимость преобразования угольной промышленности из сырьевой отрасли в перерабатывающую. Необходимо выводить ее на мировой рынок, где спросом пользуются продукты, которые получают из угля. Это, в том числе, высокотехнологичные фильтры сжатого воздуха, сорбенты для очистки угля", – пояснил Владимир Клименко, передает "АиФ-Ростов".

Планируется, что в скором времени производство угля будет переведено на "безопасные рельсы", и хотя пока этот процесс сдерживает отсутствие соответствующих технологий, государственная поддержка может быть переориентирована на переработку угля для использования в актуальных направлениях, - отметил председатель донского парламента Александр Ищенко.