Мошенники заменяли товары на песок в посылках Ставрополья

Правоохранители Ставропольского края задержали шестерых жителей Минеральных Вод, им предъявлено обвинение в мошенничестве.

Установлено, что подозреваемые создали фиктивную фирму с колл-центром и складом. Они размещали объявления в интернете о продаже различных товаров, а когда покупатели выходили с ними на связь, убеждали их купить продукцию с условием оплаты наложенным платежом при получении отправления в отделении связи.

Потерпевшие оплачивали стоимость посылок, а уже дома обнаруживали, что внутри посылки находится или песок, или товар, который не советует заказу.

По фактам возбуждены уголовные дела. Трое злоумышленников заключены под стражу, остальные участники находятся под домашним арестом, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.