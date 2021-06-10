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В Краснодаре появились новые муниципальные платные парковки

В Краснодаре появились новые муниципальные платные парковки

Власти Краснодара радикально решили вопрос городских парковок, создав 266 новых муниципальных платных стоянок, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Контракт на их использование будет подписан в текущем месяце, а средства от оплаты парковок будут поступать в бюджет города, - гворится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

Общая вместимость новых стоянок составит более 8000 машиномест, 18 из них, плоскостного типа, рассчитаны на 835 машиномест, а 248 парковок прибордюрного типа - на 7256 машиномест, - добавили в горадминистрации.

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Вестник Кавказа

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