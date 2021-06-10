Сына экс-главы парламента Дагестана задержали за избиение депутата

В Дагестане арестован депутат Народного собрания Даниял Шихсаидов, которого подозревают в избиении другого депутата. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Шихсаидова арестовали по делу об избиении депутата Народного собрания Дагестана Айнутдина Зайнутдинова 1 июня. Шихсаидов сам тоже является депутатом НС РД", - сказал собеседник.

Он отметил, что Зайнутдинова избили Шихсаидов и другое неустановленное лицо у входа в здание Профсоюзов в Махачкале. Последний ударил пострадавшего депутата в голову и повалил на землю. Шихсаидов ударил ногой в голову Зайнутдинова, когда тот попытался встать.

"Зайнутдинов был госпитализирован в больницу с травмами", - добавил источник.

Отмечается, что Шихсаидов задержан в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 112 УК РФ ("умышленное причинение вреда средней тяжести человеку") . Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что Даниял Шихсаидов является сыном экс-председателя Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, который недавно подал в отставку.