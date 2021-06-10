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Минсельхоз прокомментировал ситуацию с поставками сахара в Россию

Минсельхоз прокомментировал ситуацию с поставками сахара в Россию

Минсельхоз не наблюдает перебоев в поставках сахара в России, сообщили в ведомстве, отметив, что производители отгружают продукцию в необходимых объемах.

"Производители отгружают эту продукцию в необходимых объемах, перебои в поставках не отмечаются", - заверили в Минсельхозе РФ.

Кроме того, подчеркивается, что страна полностью обеспечивает внутренние потребности в сахаре. Также в дальнейшем, по данным Минсельхоза, будут проводиться работы по расширению посевных площадей под сахарной свеклой.

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Вестник Кавказа

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