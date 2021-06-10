Столица Кубани принимает юбилейную выставку Союза фотохудожников России

В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко сегодня, 10 июня, открылась юбилейная 30-я выставка Союза фотохудожников России.

На выставке представлены 70 работ и состоявшихся мастеров, и молодых, но уже заявивших о себе авторов. Многие из них родились и выросли в разных уголках России, но сейчас живут в Краснодарском крае, поэтому на выставке можно увидеть широкую географию образов страны, - передает портал Юга.ру.

Выставка будет работать до 27 июня, для посетителей ежедневно кроме понедельника проходят авторские экскурсии.

Напомним, Союз фотохудожников России зарегистрирован в 1991 году, в него входят историки, теоретики фотоискусства, кураторы и руководители фотоклубов, а сам Союз организует выставки, конкурсы, творческие семинары и оказывает содействие фотолюбительскому движению в стране.