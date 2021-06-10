В Кабардино-Балкарии досрочно расширили трассу "Кавказ"

Капитальный ремонт участка дороги Куба-Таба – Псычох в Баксанском районе Кабардино-Балкарии был завершен досрочно, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

Уточняется. Что трасса была расширена до 4 полос. "В Кабардино-Балкарии до четырех полос расширили 10 километров автодороги Р-217 "Кавказ". <> Досрочно завершен капитальный ремонт отрезка Куба-Таба-Псычох в Баксанском районе республики", сообщили в компании, уточнив, что изначально планировалось, что объект будет готов в декабре 2021 года, однако подрядчик справился с задачей, более чем на полгода опередив график.

В управлении отметили также, что земляное полотно было расширено, уложено три слоя асфальтобетона.