Вступление Украины в НАТО: сбудется ли предупреждение Путина?

Вопреки мнению экспертов о том, что НАТО не берет в свои ряды проблемные страны, президент России Владимир Путин не исключает вступления Украины в этот военный альянс. Насколько Брюссель готов переварить Киев, "Вестник Кавказа" спросил у директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионова.

В начале июня вновь активизировались разговоры на высшем уровне о вступлении Украины в НАТО. Месяц назад польский президент Анджей Дуда на брифинге со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявлял, что на саммите НАТО 14 июня страны блока будут обсуждать "дорожную карту" по принятию Киева в свои ряды. А еще раньше, в феврале, когда военная техника Украины и России вплотную приблизилась к линии соприкосновения огня на Донбассе, Зеленский с претензией спросил у главы Белого дома Джозеф Байдена: "Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?".

И вот по мере приближения саммита НАТО Зеленский вновь ставит вопрос ребром. Североатлантический альянс должен уже определиться, берет ли он Киев под свое крыло или нет, говорит он. "Если нас действительно ждут в НАТО и хотят видеть нас в своих рядах, то не нужно смотреть в бинокли, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Вопрос должен быть решен немедленно", - призвал Зеленский в интервью изданию Axios.

По мере того, как Брюссель тянет с решением, все меньше и меньше украинцев надеются на это, говорит политик. Зеленский также возмутился решением США не вводить санкции против "Северного потока-2". Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался утешить украинскую сторону. У Киева "есть все необходимые инструменты для того, чтобы двигаться в сторону НАТО", и речь идет "о движении в сторону готовности к членству", сказал он на слушаниях в Сенате. Блинкен также опроверг претензию Зеленского о том, что США якобы заранее не поставили в известность Украину о своем решении снять санкции с СП-2.

Кажется, союз США и Украины начинает переживать кризис. Но значит ли это, что Вашингтон никогда не примет Киев в НАТО? У президента РФ Владимира Путина иллюзий на сей счет нет.

"По поводу вступления Украины в НАТО: да, я знаю и вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших СМИ, наших политиков. Все так немножко посмеиваются над Зеленским, мол, все это болтовня и ничего не будет. У меня другое мнение. Я уже говорил, как произошло расширение НАТО, и уже сказал, что нас никто не спрашивал", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1", намекая на обещание западных стран Михаилу Горбачеву о нерасширении НАТО в случае согласия Москвы на объединение ФРГ с ГДР.

Путин допускает, что нынешние недомолвки Байдена и Зеленского – временное явление, и американец пытается приструнить украинца, чтобы последний не мешал саммиту главы Белого дома с президентом России. "А может быть, они ему просто сказали: знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить, и ни к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов, что ты нам мешаешь, портишь нам обстановку саммита". Напомним, 16 июня в Женеве состоится первая очная встреча Джозефа Байдена с Владимиром Путиным с момента инаугурации 46-го американского президента. Из слов Путина выходит, что вопреки формуле "НАТО не принимает страны с территориальными проблемами", Украина все еще может оказаться в Альянсе.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов считает, что Путин на самом деле не верит во вступление Украины в НАТО. "Слова Путина можно интерпретировать как сигнал: "вы не думайте, что Украину не берут в НАТО из-за того, что мы запрещаем. Мы не лезем в чужие дела, но мы обозначаем красные линии и поясняем, что будет, если их переступить". Конечно, Путин не верит в возможность вступления Украины в НАТО. И никто не верит, ни на Украине, ни в НАТО. Двери НАТО закрылись для Украины окончательно в 2014-м, когда она потеряла Крым и Донбасс. Впрочем, наши "партнеры" отличаются непредсказуемостью, поэтому на 100% нельзя исключать фантастический сценарий. Президент РФ на всякий случай предупредил, что ответ будет пропорциональным", - сказал он.

Родионов полагает, что в нынешних обстоятельствах вступление Украины в НАТО возможно лишь в двух случаях. Первый – если Украина откажется от Крыма и Донбасса, так как Альянс действительно не принимает страны с территориальными конфликтами. Второй – если все страны НАТО согласятся принять Киев, фактически, в состоянии войны с Россией, ДНР и ЛНР.

"Киев, согласно его официальной пропаганде, воюет с Россией. И если взять эту страну в НАТО, то надо или отменять 5-ю статью, или выполнять ее и объявить войну России. Даже не знаю, какой вариант более реалистичен: что Киев откажется от Донбасса и Крыма, или что Европа согласится воевать с Россией ради Украины", - отметил политолог.

Разговоры на Западе о готовности взять Украину в НАТО нацелены на внутреннюю аудиторию, потому что в 2014 году Россия уже предупредила Брюссель, присоединив Крым, говорит Родионов: "Если американские ракеты случайно появятся в Харькове, линия соприкосновения России и НАТО сместится на Запад – к Днепру, а то и вовсе – к границам Галичины. Только вот Украина в этом случае просто перестанет существовать".

После Евромайдана Украина предприняла ряд действий для сближения с НАТО. В 2014 году Верховная рада приняла закон об отказе от политики "внеблоковости". В обновленной в 2015 году Военной доктрине углубление кооперации с НАТО – главная задача. В 2018 году НАТО признал Украину кандидатом на членство в блоке. В том же году Рада внесла в Конституцию пункт о курсе на получение полноправного членства в НАТО. В 2020 году Киев приобрел статус партнера расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), цель которого – повысить оперативную совместимость ВСУ с армиями стран НАТО. Повышение совместимости позволяет эффективнее участвовать в миссиях военного блока. Киев уже отправлял войска в Афганистан и Косово под эгидой НАТО, и они проводили совместные учения. EOP также предусматривает постоянные политические консультации с НАТО и расширение доступа и обмена информации в период кризисов. Статус партнера расширенных возможностей имеют также Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.