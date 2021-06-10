В Ингушетии намерены радикально решить проблему водоснабжения

Власти Ингушетии принимают комплексные меры по решению острой проблемы с нехваткой воды в ряде населенных пунктов, сообщил руководитель ГУП "ИнгушрегионВодоканал" Исропил Лотыров.

"Правительство республики приняло комплексные меры в населенных пунктах, испытывающих острую необходимость в воде. По ФЦП "Чистая вода" построят насосную станцию в Зязиков-Юрте, водовод протяженностью 2,1 км в сельском поселении Южный, реконструируют альтиевский водозабор", - процитировали Лотырова в пресс-службе Заксобрания республики, передает "Интерфакс".

Новый водопровод позволит решить проблему водоснабжения Южного, Аки-Юрта, Зязиков-Юрта, Плиево, части Назрани и Назрановского района.

Сейчас на балансе "ИнгушрегионВодоканала" находятся шесть водозаборов, 165 км водовода, 118 артезианских скважин, восемь подкачивающих насосных станций, но все они из-за длительного срока эксплуатации изношены на 70%.

Еще одна проблема предприятия - финансово-экономический кризис из-за кредиторской задолженности по всем платежам в 1,8 млрд рублей, низкого уровня собственных сборов и заполнения абонентской базы, - добавил Лотыров.