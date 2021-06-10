Минкультуры Грузии поделилась приоритетными направлениями

В числе приоритетных направлений, которые будут финансироваться Минкультуры Грузии – литература, театр, кино, изобразительное и прикладное искусство.

По словам министра культуры, спорта и молодежи Теи Цулукиани, проекты будут финансироваться в рамках "Программы развития культуры".

Так, в числе 12 приоритетных направлений – продвижение грузинской книги и литературы, содействие развитию грузинского театра и театрального искусства, содействие развитию профессионального музыкального искусства в Грузии.

Кроме того, в приоритетном списке ведомства – продвижение грузинского кино, развитие изобразительного и современного искусства, поощрение художественного образования, популяризация грузинского фольклора, доступность культуры, проведение важных культурных мероприятий и фестивалей, проведение инновационных и свободных проектов, содействие исследовательской деятельности и снижение ущерба, нанесенного пандемией коронавируса культуре, передает Sputnik Грузия.