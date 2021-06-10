В Сочи задумались о снижении цен на летний отдых

Несмотря на то, что на майские праздники гостиницы Сочи были загружены почти полностью, отельеры начали снижать цены на летний период и бархатный сезон.

"На спрос на майские праздники повлияла отмена рейсов в Турцию, и многие туристы переориентировались на Сочи. Однако сейчас курорт переходит в обычный формат бронирования: продажи вернулись в привычный режим, ажиотаж спал, продажи по заявленным ранее высоким расценкам не состоялись, наблюдается откат к более адекватным ценам. Если тенденция продолжится, цены успокоятся и придут к норме", - рассказала пресс-секретарь российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает "Интерфакс".

Если Турция все же в ближайшее время откроется для россиян, отелям Сочи придется снижать цены. Поэтому они пока заинтересованы продать максимум мест в июне, но если разгонять цены сейчас, то туристы ничего не купят, - добавила Тюрина.