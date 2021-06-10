В России началась третья волна коронавируса?

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 11 699 случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 699 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 832 (15,7%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 5 245, в Санкт-Петербурге - 859, в Московской области - 801. В Краснодарском крае - 98 случаев, в Ставропольском крае - 61, в Крыму - 112, в Дагестане - 47, в Кабардино-Балкарии - 13, в Чечне - 9, в Северной Осетии - 9, в Адыгее - 9, в Карачаево-Черкесии - 10, в Ингушетии - 12.

Суточный прирост составил 0,23%, общее число инфицированных в России достигло 5 167 949 человек.

Выписаны за сутки 10 096 человек, за весь период – 4 771 995 человек.

Умерли за сутки 383 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 125 278 человек.