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Привиться от коронавируса в Железноводске теперь можно круглосуточно

Привиться от коронавируса в Железноводске теперь можно круглосуточно

В Железноводске начали работать круглосуточные пункты вакцинации. Также в городе продолжают работать и мобильные бригады, выезжающие на предприятия и учреждения Железноводска и поселка Иноземцево.

"Было решено открыть круглосуточные пункты вакцинации для удобства и безопасности наших граждан", - сказал глава города Евгений Моисеев

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что число выздоровевших от коронавируса пациентов в регионе увеличилось еще на 95 человек и в целом составило 52,6 тыс.

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Вестник Кавказа

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