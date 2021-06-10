В Тихом океане стартовали масштабные маневры российского флота

В Тихом океане начались морские учения ВМС России, сообщили в Минобороны страны.

"В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил войск Тихоокеанского флота (ТОФ) на 2021 год, в центральной части Тихого океана проводятся оперативные учения разнородных сил флота в дальней морской зоне", — уточнили в ведомстве, передает РИА Новости.

Руководит маневрами командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, среди задач, которые планируется решить в ходе учений, управление группировками вдали от пунктов базирования при охране и обороне океанских коммуникаций, а также взаимодействие кораблей и авиации.

Тактические группы уже развернули силы в намеченной точке после марша, в их составе - около 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения.

В состав тактических групп входят ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" и другие.

В учениях задействованы около 20 самолетов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие машины ВКС России, - говорится в сообщении.