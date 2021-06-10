Ставропольские аграрии показали 10 новых сортов зерновых

Аграрии Ставрополья представили на Дне поля 10 новых сортов зерновых культур.

"Десять новинок зерновых 2020−2021 годов, в том числе тех, которые еще не вошли в госреестр, уже переданы на государственное сортоиспытание. Очень популярны сорта пшеницы мягких сортов "Армада" и "Секлетия" - мы их реализуем в том числе за рубеж. Они хорошо себя показали в условиях засухи прошлого года и избыточного увлажнения этого года", - цитирует управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края руководителя селекционного центра "Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр" (ФНАЦ) Веру Чумакову, передает "Это Кавказ".

Дни поля, массово проходящие летом по всей России, помогают научным центрам страны презентовать свои разработки и обсуждать тренды в селекции сельскохозяйственных культур, а аграриям - находить подходящие сорта и договариваться о поставках семян, - говорится в сообщении.

