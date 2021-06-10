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В Гидрометцентре спрогнозировали погоду на длинных выходных

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду на длинных выходных

Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в ближайшие дни в Центральной России, Поволжье и на юге европейской части страны пройдут сильные грозовые дожди со шквалистым ветром.

"Температура в дневные часы будет от +19 до +24 градусов. Заметное потепление возможно не ранее чем через неделю", – цитирует "Российская газета". Затем начнется небольшое потепление, возможны кратковременные осадки.

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