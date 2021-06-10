Жителю Северной Осетии дали 15 лет за подготовку теракта

Южный окружной военный суд признал жителя Владикавказа Георгия Алексаянца виновным в подготовке теракта в столице Северной Осетии, а также участии в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает пресс-служба суда.

"В соответствии с приговором суда Алексанянц признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме со штрафом в размере 30 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что он осужден по части 2 статьи 205.5 ("участие в террористической организации"), части 3 статьи 30 пункту "а" части 2 статьи 205 ("подготовка теракта"), части 2 статьи 222.1 УК РФ ("незаконное приобретение, хранение взрывных устройств")

Следствием было установлено, что Алексаянц вступил в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ 1 июня 2020 года. Позже он получил информацию о человеке, который должен был помочь ему отправиться в Сирию, а также согласился организовать теракт возле одного из административных зданий во Владикавказе. Алексаянца задержали 27 июня 2020 года.