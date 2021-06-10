Названо лучшее время для чашечки кофе

Начинать день с чашки кофе за завтраком является не самой здоровой привычкой, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, это объясняется тем, что данный напиток мешает усвоению полезных веществ, поступающих в организм с пищей. "Своим пациентам я не рекомендую кофе натощак или сразу после приема пищи. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций", - сказала она, отметив, что эти минералы важные составляющие как для женского, так и для мужского здоровья.

Оптимальное время для употребления кофе – период между основными приемами пищи, когда все полезные свойства напитка будут работать, а минеральный баланс не нарушится.