Жители Дагестана накопили миллиардные долги за электроэнергию

Общая дебиторская задолженность жителей Дагестана перед Группой "Россети Северный Кавказ" на 1 мая 2021 года превысила 6,9 млрд рублей, а с 1 июля 2020 года по 1 мая 2021 года прирост долгов населения составил 0,4 млрд рублей.

В целом на 1 мая текущего года жители региона оплатили порядка 1,1 млрд рублей, рассчитавшись за 73% от объема отпущенной им электроэнергии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года энергетики отметили рост платежей физлиц на 17%, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Дагестан".

Исполнение потребителями своих обязательств по платежам позволяет специалистам "Дагэнерго" вовремя проводить ремонт электрооборудования, реконструкцию электросетей и существенно сократить технологические нарушения на объектах, – отметил директор филиала компании Магомед Абдурашидов.