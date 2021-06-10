Десять причин провести десять дней в Северной Осетии

В начале летнего сезона россияне выбирают места отдыха на карте своей страны. Пандемия, социально-экономические вопросы, порожденные этой болезнью, другие неурядицы лишили многих возможности выехать в уже привычные зарубежные места. Но нет худа без добра - временная неопределенность с заморским отдыхом позволит лучше изучить уникальные места своей Родины. "Вестник Кавказа" начинает цикл публикаций о достопримечательностях в северокавказских республиках, о плюсах отдыха на Юге России.

Северная Осетия имеет славу курортной республики еще с советских времен. Туризм того времени, конечно, сильно отличается от нынешнего, но особенность отдыха тех лет заключалась в преобладании позитивных впечатлений туристов. Хотя жили они в щитовых домиках без удобств, ходили группами, питались в турбазовских столовых со скудным меню, большинству отдых на Кавказе нравился. Вокруг было много экзотики, уникальных достопримечательностей, целебный горный воздух. Нынешнее время добавило кавказским курортам европейский комфорт со всеми удобствами, новые горные автомобильные и горнолыжные трассы, изысканные блюда. Значит, и довольных поездками в регион станет гораздо больше, чем в советское время. Предлагаемый список достопримечательных мест можно рассчитать на десять дней, проведя в каждом по одному дню.

Причина первая. Есть ли в Северной Осетии место, обойти которое непростительно для любого туриста. Это Военно-Грузинская дорога, воспетая классиками литературы и искусства XIX-XX веков. Начинается она во Владикавказе, затем вьется по Балтинскому и Дарьяльскому ущельям, упираясь в государственную границу с Грузией. Но даже нынешний российский отрезок дороги полон экзотических пейзажей, памятников природы и материальной культуры.

Дорога была пробита сквозь Главный Кавказский хребет в скалистой пойме Терека в 1799 году. Она восхищала Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Льва Толстого, Чехова, Маяковского. По ней мечтал проехать Александр Дюма - отец, но вернулся с полпути из-за плохой погоды. Путешествие по российскому участку Военно-Грузинская дороги можно закончить у Ермоловского камня, который находится в пойме Терека у нынешней госграницы. Это самый большой природный валун Европы, его высота 15 метров, объем около 6 тыс. куб. метров, вес 15 тыс. тонн. По легенде, в 1821 году Ермолов подписал на камне мирный договор с дагестанским ханом.

Чехов так рассказывал о своем путешествии через Кавказский хребет: "Пережил я Военно-Грузинскую дорогу. Это не дорога, а поэзия, чудный фантастический рассказ, написанный демоном и посвященный Тамаре… Голова кружится! Это Дарьяльское ущелье, или, выражаясь языком Лермонтова, теснины Дарьяла".

Причина вторая. Даргавский "Город мертвых". Одно из туристических преимуществ Северной Осетии - компактность территории. С Военно-Грузинской дороги до Даргавской горной котловины можно добраться за полтора часа, чтобы посетить "Город мертвых", но там вы окунетесь в совсем уже другую историческую атмосферу. Самый крупный на Северном Кавказе комплекс склеповых сооружений датируется периодом XIV-VIII веками. Здесь находили свое последнее пристанище горцы, которых хоронили в открытых могильниках, некоторые из них приходили сюда умирать от чумы и других опасных болезней.

Причина третья. От Даргавса за полчаса можно доехать до горной долины Мидаграбин, где чудесным образом собралось около полусотни живописных водопадов, один из которых - Большой Зейгелан - самый высокий в Европе (не менее 648 метров). В горной подковообразной долине полезно провести весь день, дыша свежим воздухом, образующимся от нависающих ледников, речек, альпийского разнотравья.

Причина четвертая. Далее туристам следует перемахнуть на автомобиле через перевал и спуститься в соседнее Куртатинское ущелье, где расположен Аланский Свято-Успенский мужской монастырь - самый высокогорный в России. Северная Осетия, находящаяся на исторической оси Россия - Грузия, издревле была территорией православной веры, но при этом часть осетин восприняла от соседних народов ислам. Есть в республике и люди, исповедующие традиционную этническую веру, базирующуюся на единобожии. Специалисты отмечают, что традиционная вера осетин во многом переплетается с христианством.

Мужской высокогорный монастырь в Куртатинском ущелье (фото автора)

Причина пятая. Затем по Куртатинскому ущелью внедорожник минут за 30-40 способен доставить туристов к сохранившимся фрагментам Кавказской заградительной стены. Они расположены неподалеку от Хилакской горной котловины.

Ученые утверждают, что эту стену построили персидские цари в I-III веках н.э. как единую заградительную систему в кавказских ущельях от Каспия до Черного моря. С ее помощью они надеялись перекрыть путь в свои владения степняков-кочевников. Чуть дальше по ущелью расположены уникальные Хилакские минеральные источники. Согласно заключению специалистов, эта вода относится к группе углекислых вод, рекомендуется для розлива в качестве лечебной минеральной воды.

Хилакская горная долина в Куртатинском ущелье (фото автора)

Фрагмент заградительной Кавказской стены в Куртатинском ущелье (фото автора)

Причина шестая. На обратном пути туристам покажут Дзивгисскую наскальную крепость, расположенную в средней части Куртатинского ущелья. Комплекс оборонительных сооружений состоит из шести пещер, к которым пристроены каменные укрепления.

Первые сведения о наскальной крепости в Дзивгисе относятся к XVI веку. Здесь же в ауле расположена церковь Святого Георгия Победоносца - один из древнейших храмов Северного Кавказа. Еще ее называют "Дзуаром Уастырджи" - в честь самого почитаемого у осетин святого, которого часто ассоциируют с христианским Георгием Победоносцем. В XVII веке грузинские цари Арчил и Георгий подарили храму колокола. Уникальность храма заключается еще и в межэтническим и религиозных пересечениях, он впитал в себя созидательные примеры грузино-осетинских отношений и взаимосвязи православия и традиционной веры осетин.

Причина седьмая. Вернувшись из Куртатинского ущелья на трассу Владикавказ - Алагир, гостям республики обязательно надо посмотреть одну из главных святынь осетин - Святую рощу Хетага. Она имеет идеальную круглую форму, которая не меняется из века в век. Легенда гласит, что христианин Хетаг бежал в горы от погони, а когда его стали настигать, взмолился о помощи Святому Георгию. В этот момент часть леса сама переместилась в поле, спрятав Хетага в между деревьях. Интересно, что многие виды деревьев Святой рощи растут на соседнем лесистом горном хребте, но на равнине, где находится памятник природы и религии, их нет. С середины 1990-х годов в Осетии в июле отмечают День Хетага, который указом руководителя республики стал общенародным праздником.

Причина восьмая. От Алагира до Цейского ущелья можно доехать по добротной асфальтированной дороге за час. Это самое популярное место отдыха жителей и гостей республики. Уникальность Цейского ущелья в соседстве памятников природы и истории осетин, в необыкновенных рекреационных возможностях, в живописных пейзажах горной подковы, в нависающих над ущельем ледников, в хрустальных реках. Здесь расположена еще одна важная святыня народа - святилище Реком. Время его основания, по различным оценкам, приходится на промежуток от I тысячелетия до рождения Христа до XIV века. В ущелье еще с советских времен множество баз отдыха, в зимнее время года оно превращается в горнолыжную Мекку.

Причина девятая. Нельзя не побывать и в столице республики - во Владикавказе. Камерный город, выросший из русской крепости, расположен на берегах Терека в десяти километрах от скалистых отрогов Главного Кавказского хребта. Панорама ледяных вершин, с Казбеком (5033 м.), Джимарой (4780), Столовой горой (3003), стали экзотическим пейзажем для городских улиц.

"Во Владикавказе каждая улица упирается в гору", - такую фразу во время посещения города Илья Ильф записал в свой писательский дневник. Владикавказ основан в 1774 году. В целом неплохо сохранилась центральная часть города, застроенная в XIX веке самобытными зданиями и особняками. Это неофициальная культурная столица Северного Кавказа. По крайней мере, именно такой взгляд на свой родной город у художественного руководителя Мариинки Валерия Гергиева, благодаря которому в городе появился филиал питерского театра.

Причина десятая. Кухня любого кавказского народа отличается своеобразием, но за классическим осетинским столом непременно должны быть три пирога, пиво, сваренное по особому рецепту, слабоалкогольный напиток арака. Есть и другие блюда у осетин, но главный смысл их застолья в другом - это красивое действо с четкими и благородными обязанностями всех участников, мудрыми тостами и дисциплиной, которая исключает чрезмерное потребление алкоголя и переедание, но в целом сильно способствует хорошему настроению людей.