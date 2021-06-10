В Узбекистан доставили пятую партию китайской вакцины от COVID-19

Узбекистан получил еще миллион доз рекомбинантного китайского препарата от коронавируса Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В ведомстве отметили, что в Узбекистане вакцинировались уже более 1,5 млн человек.

"Из Китая в Узбекистан сегодня доставлена уже пятая партия вакцины ZF-UZ-VAC 2001 в количестве один миллион доз", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в течение весны руководство республики получили 3,5 млн доз китайского препарата.