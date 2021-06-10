Ставрополье признано всероссийской свалкой?

Ставропольский и Красноярский края оказались регионами с наибольшим числом опасных для окружающей среды объектов, сообщили в Минприроды России.

"Наибольшее количество объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, выявлено на территории Ставропольского края (около 260) и на территории Красноярского края (более 170)", - приводят сообщение "Известия".

Уточняется, что всего было обнаружено более 1,9 тыс объектов накопленного вреда окружающей среде. В дальнейшем планируется формирование перечня объектов, подлежащих первоочередной ликвидации.

В ведомстве также отметили, что до 2024 года предусмотрено 191 природоохранное мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и 88 акций по устранению самых опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.