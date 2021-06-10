Мирзиеев прибыл в Таджикистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с рабочим визитом прибыл в Таджикистан, сообщает пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту Душанбе его встретил глава Таджикистана Эмомали Рахмон, а также представители таджикской молодежи и творческие коллективы.

Отмечается, что в ходе визита Мирзиеев примет участие в ряде мероприятий в Душанбе, встретится с жителями города, а также посетит Согдийскую область. Стоит добавить, что намечено подписание более 30 документов.