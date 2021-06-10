В Геленджике заработал новый водопровод, который соединил Троицкий групповой водовод с городскими микрорайонами "Южный" и "Парус": теперь почти 20 тыс человек будут обеспечены чистой питьевой водой.

Участников церемонии запуска по видеосвязи приветствовали заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В мероприятии принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"В прошлом году из-за пересыхания Дивноморского водозабора жители южных районов курорта неделями оставались без воды. Чтобы решить эту проблему, разработали концепцию бесперебойного водоснабжения Геленджика. В июле мы также планируем ввести новые скважины Дивноморского водозабора, они станут дополнительными источниками воды. Благодарен президенту РФ и правительству России за внимание к проблемам наших курортов. Сейчас идет большая работа по улучшению инфраструктуры всего черноморского и азовского побережья", - написал в своем аккаунте в Telegram Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".