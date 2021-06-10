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Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу

Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что угроза развития пандемии коронавируса все еще сохраняется, поэтому следует ускорить формирование коллективного иммунитета. Соответствующее заявление было сделано на XXIII Всероссийской конференции "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - Фарммедобращение - 2021".

В то же время он отметил, что "мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется".

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Вестник Кавказа

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