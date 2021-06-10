Жителей Кубани ждет погожий летний день

Сегодня днем на Кубани будет тепло и солнечно, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем в краевой столице воздух прогреется до 25 тепла, ветер будет дуть слабый, его скорость составит 3,8 м/с, в порывах он будет достигать 8,9 м/с. По краю сегодня переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, а ночью и утром - туман. Ветер теплый, южный со скоростью 4-9 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 26 тепла.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами кратковременный дождь. Скорость ветра составит 6-11м/с, и лишь на участке Анапа - Геленджик местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 20-25 тепла, на Азовском побережье 21-26 тепла.